Filarmonica San Sebastiano Martire a Calvanico e Sant’Arsenio

di Redazione ZON

L’orchestra nazionale delle Misericordie d’Italia diretta dal giovane salernitano Simone Gambaro

Prenderà il via da Calvanico domenica 17 agosto il tour della Filarmonica Nazionale Misericordie d’Italia San Sebastiano, diretta dal giovane maestro salernitano Simone Gambaro e composta da trenta elementi, in gran parte provenienti da Salerno e provincia.

Dopo la tappa del 24 agosto a Sant’Arsenio, l’orchestra si esibirà anche a Morigerati, San Paolo Belsito (nel nolano), Santa Lucia di Serino (in Irpinia) e Pietravairano (nell’Alto Casertano), per concludere il tour a Firenze.

Le origini del progetto

«L’idea di istituire una Filarmonica San Sebastiano delle Misericordie in Italia nasce in seno al gemellaggio tra le comunità dove sono diffusi culto e devozione al Santo in Campania», ha spiegato Pompeo Perretta, presidente dell’Associazione San Sebastiano Martire.

Il progetto è partito nel 2013 da Salvitelle e Sant’Arsenio, sotto l’egida del Vescovo Spinillo e dei parroci dei comuni del Vallo di Diano.

Un impegno diffuso

In quindici anni sono state coinvolte attivamente, oltre alla Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, anche quelle di Avellino, Nola, Caserta, Benevento, Vallo della Lucania, Teggiano-Policastro, Sorrento-Castellammare di Stabia e Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

Sin dall’inizio, le attività sono state sostenute dagli Enti territoriali delle Misericordie d’Italia che, nel 2024, con delibera del Consiglio Nazionale di Firenze, hanno approvato il patrocinio e l’autorizzazione all’uso del logo per la prima istituzione in Italia della Filarmonica San Sebastiano Martire, protettore sia delle Polizie Municipali che delle Misericordie.

Presentazione a Salerno

I concerti in programma per le prossime due domeniche a Calvanico e Sant’Arsenio sono stati presentati ieri mattina a Salerno, presso la sede della Misericordia, con la partecipazione di:

Giuliano Califano , vicepresidente nazionale Probiviri Misericordie d’Italia;

, vicepresidente nazionale Probiviri Misericordie d’Italia; Simone Gambaro , direttore d’orchestra;

, direttore d’orchestra; Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio del Consiglio regionale della Campania.

«La Regione ha deciso di supportare questo progetto nelle iniziative di valorizzazione del territorio, con particolare attenzione al turismo religioso. È anche un’opportunità per i giovani musicisti di far brillare il loro talento», ha dichiarato Franco Picarone.

Premio San Sebastiano

Nel corso del concerto sarà assegnato anche il Premio San Sebastiano a quanti si sono distinti per merito, spirito di sacrificio e abnegazione, seguendo gli insegnamenti e il coraggio legati al culto e alla storia del Centurione San Sebastiano.