Vietri sul Mare, giro di vite contro gli occupanti abusivi di spiagge: sequestrati dalla Capitaneria di Porto di Salerno 23 ombrelloni e 43 lettini sul litorale

di Redazione ZON

Il materiale, appartenente ad un soggetto locale dedito all’attività di noleggio di attrezzature balneari, era preinstallato su area demaniale marittima ed utilizzato senza il necessario titolo autorizzativo comunale.

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, nell’ambito dell’operazione estiva ‘Mare e laghi sicuri 2025’, il personale della Capitaneria di Porto – Guardia costiera di Salerno ha sequestrato un importante quantitativo di attrezzature (ombrelloni e sdraio) abusivamente collocate presso un tratto di spiaggia libera del litorale di Vietri sul Mare (SA), restituendo alla libera fruizione un’area demaniale marittima di circa 400 metri quadrati e ripristinando la legalità su quel tratto di spiaggia. Sequestrati anche alcuni piccoli natanti abusivamente ormeggiati nello specchio antistante.

Il responsabile è stato individuato e denunciato all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva, ai sensi dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

L’intervento ha così garantito, ai numerosi turisti già presenti, l’accesso e l’utilizzo anche di quel tratto di spiaggia del litorale della città della ceramica, che è potuta tornare “libera”, nel rispetto delle norme che regolano l’utilizzo del demanio marittimo.

Anche nella settimana di ferragosto e con più incisività, la Guardia Costiera di Salerno prosegue con il costante monitoraggio della legalità e del rispetto delle norme nell’ambito delle attività che si svolgono in mare e presso gli arenili di competenza.