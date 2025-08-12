Eboli, torna a casa dopo l’albero crollato all’Università: il “miracolo” di Carmine

di Redazione ZON

Dopo mesi di attesa, speranza e apprensione, Carmine Fiorillo è finalmente rientrato nella sua Eboli. Il 25enne, protagonista di una vicenda che ha commosso l’intera comunità, può ora riabbracciare la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che in questi mesi gli sono stati vicini.

Come racconta anche il quotidiano “La Città”, che oggi dedica ampio spazio alla notizia, Carmine era rimasto gravemente ferito lo scorso novembre, quando un albero gli era crollato addosso all’interno del campus universitario di Fisciano, mentre frequentava un corso di formazione.

«Ci vuole un miracolo», avevano detto i medici nei giorni immediatamente successivi all’incidente. E quel miracolo, oggi, è realtà: lo testimoniano i sorrisi commossi dei volontari che, durante questi lunghi mesi, non hanno mai smesso di pregare e di sperare nel suo ritorno.