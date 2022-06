Anticipazioni Grande Fratello Vip, i rumour sul casting

Anticipazioni Grande Fratello Vip. Siamo ormai in attesa di capire quali saranno i risvolti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Particolare attenzione è focalizzata su quello che sarà il probabile casting della prossima edizione. Tanti sono i rumours con vari nomi che vengono “sparati”.

Sull’ultima edizione di Novella 2000 è stata data particolare attenzione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Una degli scoop lanciati sembrerebbe quello del presunto corteggiamento di Alfonso Signorini per la figlia di Vittorio Sgarbi. La spinta del conduttore per avere Evelina sarebbe forte, ma pare che quest’ultima non sia intenzionata ad accettare la proposta.

Altra fonte che riportiamo è quella di Pipol Tv, che vede tra i prossimi partecipanti alla settima edizione del reality, il porno attore Max Felicitas. Altri i nomi circolati tra cui Gigliola Cinquetti, Antonino Spinalbanese, Patrizia Groppelli e l’influencer Asia Gianese.

Naturalmente nulla è certo, si viaggia ancora sul campo dell’ipotesi. Fatto sta che i fans del programma sono in fermento e ogni notizia è buona per capire eventuali sviluppi sul programma di Canale 5.