Anticipazioni Grande Fratello Vip, ecco la data di partenza del reality

Anticipazioni Grande Fratello Vip. Si torna, ma quando? E’ questo che si chiedono ormai molti fan del Gf vip. Alfonso Signorini cerca di dare una risposta a queste domande e, non contento dell’edizione trascorsa tra le più lunghe della storia del reality, si appresta per riportare in auge il suo tanto coccolato programma.

Ebbene la data di partenza del Grande Fratello Vip dovrebbe essere lunedi 19 settembre in prima serata su Canale 5. Il tutto sempre coadiuvato da Endemol Shine Italy. Si è deciso di posticipare la data di inizio della trasmissione, per cercare di avere ascolti sempre più ampi.

La struttura della trasmissione sarà pressoché identica, con sempre due appuntamenti per la messa in onda della puntata: rispettivamente il lunedi e il giovedi.

Chi sarà presente? Dagospia aveva lanciato il nome di Alvaro Vitale e la presenza di Wilma Goich, ma sembrerebbero non trovare riscontro. Il toto nomi per i partecipanti alla prossima edizione del Gf vip gira ancora.