Oroscopo di Paolo Fox Venerdì 29 Aprile 2022: Vergine nervosa

Ariete Nella giornata di domani la Luna sarà ancora nel vostro segno. Siete pieni di forze ed energie, sapete bene che per voi è un periodo di rinascita. State per cominciare un periodo stimolante. Mantenete sangue freddo anche se qualcuno cerca di farvi arrabbiare.

Toro La giornata di domani sarà utile per ricostruire stabilità e affetti. Non dovete giustificarvi con nessuno ma in questo periodo avete avuto discussioni. In amore crescono i sentimenti e sono in arrivo belle notizie.

Gemelli Luna ancora favorevole vi aiuta a riprendere quota. Il mese di Maggio sarà importante per arrivare al massimo della forma anche se scalpitate già da adesso. Se ci sono tensioni e incomprensioni con il partner cercate di mantenere la calma e di non prendere decisioni affrettate.

Cancro Luna contraria invita a riflettere. Giove e Venere sono pianeti a voi favorevoli in questo periodo e aiutano i sentimenti, sia stabili sia instabili. Nel lavoro non dovete avere pretese eccessive, correte ai ripari subito.

Leone A partire da domani, e fino al prossimo 10 Maggio, potreste vedere pochi risultati sul posto di lavoro. Cercate di non buttarvi giù, presto arriverà il vostro momento. Chi si trova in attesa, entro Maggio avrà certezze. In amore Maggio sarà un mese di sorprese.

Vergine Fondamentale per voi mantenere la calma in questo periodo che per voi non è ottimale. In questo periodo ci vuole tanto impegno per mantenere calma e serenità. Queste giornate invitano alla pazienza, alla riflessione e al riposo.

Bilancia La giornata di domani invita ancora alla prudenza. Luna in opposizione rischia di aumentare l’apprensione, il timore delle questioni irrisolte. State calmi, soprattutto in caso di alcuni contrasti. Non vi fate innervosire da blocchi o ritardi improvvisi.

Scorpione Questi giorni sono fondamentali per rendere più robusto e solido un sentimento. Venere e Giove in ottimo aspetto significano avere grande voglia di amare e buone occasioni di vivere sensazioni particolari. Approfittate di questo momento per godervi emozioni piacevoli.

Sagittario Domani il rischio è quello di perdere spesso la pazienza perché non state vedendo prospettive interessanti per il futuro. Presto però la vostra vita cambierà! In amore molti di voi sono in difficoltà, sarete chiamati a scegliere tra due relazioni.

Capricorno Nella giornata di domani sentite molto la fatica. Cercate di non buttare tutta questa tensione in amore e non chiudetevi in voi stessi. Cercate di stare calmi ed evitate passi troppo azzardati.

Acquario Domani ritrovate ottimismo e voglia di cambiare le cose. Sarà importante scendere a patti con la realtà e lavorare su progetti concreti.