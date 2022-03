Anticipazioni Grande Fratello Vip: ecco la proposta di Signorini

Anticipazioni Grande Fratello vip. Alfonso Signorini dopo la conclusione della sesta edizione del Gf Vip ha confessato di aver pensato ad una versione “mista” del reality, che coinvolgerebbe contemporaneamente volti noti dello spettacolo e persone comuni.

Il conduttore avrebbe reso noto l’idea di un format misto e che questo progetto lo avrebbe interessato da tempo per la possibilità di mettere due mondi a confronto.

Nella sua realizzazione più concreta invece si teme che i personaggi non conosciuti, avvertendo il peso della presenza dei Vip, possano in qualche modo sentirsi schiacciati dalla loro celebrità al punto di potersi mettere in disparte e non partecipare alla vita nella casa in tutti i suoi aspetti.

Questa idea che potrebbe stravolgere tutto e creare nuove e anche inaspettate dinamiche, è stata confessata al termine di una delle più longeve edizioni della storia, la cui vincitrice è Jessica Selassié. Un’edizione ricca di colpi di scena trash, in cui non sono mancati momenti di intimità ed emozioni legate anche al flirt della giovane principessa etiope con Burù.

Qualche indiscrezione intanto è stata rivelata anche a proposito di Gaia Zorzi che pare voglia partecipare al possibile format misto in coppia con la mamma di Giulia Salemi, Fariba Therani.

Chissà quali altre novità ci riserverà il conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini per la prossima edizione. che ora scomparirà per qualche mese per godersi il meritato riposo.