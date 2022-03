Bridgerton: nella seconda stagione non ci sarà il duca

Il Duca di Hastings, interpretato meravigliosamente da Regé-Jean Page nella prima stagione di Bridgerton, non sarà presente nella seconda. Come è stata gestita la sua uscita di scena? Come mai non ci sarà? Scopriamo, insieme, tutti i dettagli.

Bridgerton: la reazione dei fan

La notizia dell’addio di Regé-Jean Page a Bridgerton, lo scorso aprile, aveva letteralmente messo in crisi tutti gli amanti del drama storico, che all’epoca avevano persino minacciato di non seguire più la serie. A quel punto, proprio a causa delle insistenze dei fan, sono iniziate le trattative per coinvolgerlo almeno per un cameo. Il magazine The Hollywood Reporter aveva parlato, infatti, di un’offerta di 50mila dollari a episodio per farlo partecipare, in veste di guest star, in almeno qualche episodio. L’attore, in merito alla sua presenza incerta, ha affermato: “Sapete che non potrei dirvelo! Non è meraviglioso sorprendersi per qualcosa di inatteso?”.

Simon ci sarà ma non si vedrà

Simon è presente in casa Basset, il suo matrimonio con Daphne va a gonfie vele, ma non lo vedremo. Di contro ci sarà Daphne, che torna per assistere i suoi fratelli nelle occasioni più importanti. Sullo schermo conosceremo il piccolo August, il figlio che la Duchessa aveva messo al mondo nel finale della scorsa stagione.

Chris Van Dusen: “Rege sarà sempre il duca di Bridgerton”

Lo showrunner Chris Van Dusen, a tal proposito, dichiara: “Sfortunatamente non ha funzionato coinvolgere Rege nella seconda stagione, ma sarà sempre il duca di Bridgerton. Non andrà da nessuna parte nell’universo dello show. E solo perché non lo vediamo, non significa che non sia lì”.