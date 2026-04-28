Tessera Sanitaria, nuova truffa via email: come funziona
Falsi messaggi sul rinnovo per rubare dati personali: l’allarme della Polizia di Stato
Negli ultimi giorni è stata segnalata una nuova campagna di phishing che sfrutta impropriamente il nome del Ministero della Salute per sottrarre dati personali ai cittadini.
L’allarme arriva anche dalla pagina ufficiale “Agente Lisa” della Polizia di Stato, che invita a prestare massima attenzione e a non cliccare su link sospetti.
Come funziona la truffa della Tessera Sanitaria
Il meccanismo è semplice ma molto efficace: gli utenti ricevono una email che segnala la presunta scadenza della Tessera Sanitaria e invita a procedere rapidamente al rinnovo online.
Nel messaggio viene spesso indicato che l’operazione può essere completata in pochi minuti, con l’obiettivo di evitare disservizi legati al Servizio Sanitario Nazionale.
Cliccando sul link presente nella mail, si viene indirizzati a un sito web contraffatto, graficamente simile a quelli istituzionali.
I dati richiesti
Una volta sulla pagina falsa, viene chiesto di compilare un modulo inserendo codice fiscale, dati anagrafici e, in alcuni casi, anche dati di pagamento o credenziali digitali.
Si tratta di informazioni sensibili che possono essere utilizzate per frodi e furti di identità.
I consigli per difendersi
Le forze dell’ordine raccomandano di non cliccare su link ricevuti via email o sms e di verificare sempre l’autenticità delle comunicazioni attraverso i canali ufficiali.
In caso di dubbio, è preferibile non inserire alcun dato personale e segnalare il tentativo alle autorità competenti.
La Tessera Sanitaria, inoltre, non viene rinnovata tramite link inviati via email, ma attraverso procedure ufficiali gestite dagli enti preposti.
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