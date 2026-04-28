Latitante arrestato nel Salernitano: era irreperibile da due anni
Blitz dei Carabinieri ad Agropoli: deve scontare una condanna definitiva per reati gravi
È stato rintracciato e arrestato nel Salernitano un uomo destinatario di un provvedimento definitivo per reati gravi, dopo essersi sottratto per circa due anni all’esecuzione della pena.
L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, sotto il coordinamento della Procura Generale presso la Corte d’Appello.
La cattura ad Agropoli
L’uomo è stato individuato all’interno di un appartamento ad Agropoli, dove si era rifugiato dopo aver fatto perdere le proprie tracce dal 2024.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il soggetto è stato localizzato al termine di una serie di appostamenti e attività di monitoraggio del territorio.
Al momento dell’intervento, nonostante i ripetuti inviti ad aprire la porta, si sarebbe rifiutato di collaborare, rendendo necessario l’ingresso forzato da parte dei militari.
La condanna e la pena da scontare
L’arrestato era stato condannato in via definitiva per violenza sessuale su minore, reato risalente al 2012.
La pena complessiva inflitta è di 6 anni e mezzo di reclusione, con una residua da scontare pari a oltre 5 anni.
Il procedimento
L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esecuzione della pena.
Il caso si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità e di ricerca dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi, portate avanti dalle forze dell’ordine sul territorio.
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