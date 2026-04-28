Primo Maggio a Salerno, torna l’1MayDay al Teatro Augusteo

di Marisa Fava

Salerno si prepara a celebrare il Primo Maggio con la nona edizione dell’1MayDay, il tradizionale appuntamento dedicato a musica, partecipazione e diritti. L’evento si terrà al Teatro Augusteo e sarà promosso con la collaborazione di CGIL, CISL e UIL e del Comitato “Verso il 1° maggio Salerno”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Musicaut Ecstra, gode del patrocinio del Comune e della Provincia di Salerno e punta a trasformare la Festa dei Lavoratori in un momento di confronto pubblico sui grandi temi sociali del presente.

Diritti, lavoro e partecipazione

Al centro della giornata ci saranno precarietà, bassi salari, lavoro povero, fuga dei giovani, sfruttamento e indebolimento dei diritti. L’obiettivo è ribadire il valore del lavoro dignitoso, della giustizia sociale e della dignità delle persone.

L’1MayDay accenderà i riflettori anche su alcune questioni decisive per Salerno e provincia: il contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, soprattutto nella Piana del Sele, la difesa della sanità pubblica e dei servizi essenziali, e la necessità di uno sviluppo capace di generare lavoro stabile, sicuro e giustamente retribuito.

Spazio anche al tema delle disparità nel mondo del lavoro, da quelle salariali e professionali che colpiscono le donne alle discriminazioni che riguardano le persone LGBTQIA+. Per il Comitato non può esserci lavoro dignitoso senza parità salariale, pari opportunità e pieno rispetto della dignità di tutte e tutti.

Il programma del 28 aprile

Anche quest’anno torna La Notte del Lavoro Narrato, incontro ideato e fondato da Vincenzo Moretti. L’appuntamento è previsto il 28 aprile alle ore 19:30 all’Arco Catalano di Palazzo Pinto, in via dei Mercanti.

Il tema dell’incontro sarà “La musica e il segno. Per accogliere il potenziale di ognuno ed esaltarne le diversità”. Ad aprire l’appuntamento sarà il Coro Mani Bianche Marlet. A seguire, spazio a “Storie di identità negate. Diritto al lavoro e inclusione per le persone trans”, a cura di Arcigay Salerno.

La voce narrante sarà quella di Emanuele Avagliano, presidente Arcigay Salerno, con la voce di Serena Porcelli ed effetti sonori a cura di Meccanico DJ.

Il concerto del Primo Maggio al Teatro Augusteo

Venerdì 1° maggio si partirà alle ore 17:00 con il Villaggio delle associazioni, laboratori e stand espositivi. Dalle ore 19:00 prenderà il via il concerto, aperto dalla Amadeus Blue Band, seguita dal vincitore del Premio Salerno City Band Contest.

Sul palco saliranno anche i Lyra, progetto musicale nato nell’autunno 2025 dall’incontro di cinque musicisti salernitani. La band propone sonorità elettro-pop e una narrazione personale e sociale, con l’obiettivo di creare un dialogo diretto con il pubblico.

La formazione è composta da Arianna Fortunato alla voce, Enrico Di Marino alla chitarra, Gerardo Zambrano al basso e synth, Federica Sergio alle tastiere e programmazioni e Federico Amato alla batteria e programmazioni.

Gli artisti sul palco

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Alessandro Serra, cantautore, docente di filosofia e poeta. Nel 2026 debutta con “Terra Vergine”, progetto che mette in dialogo un libro di poesie e un album musicale composto da dieci brani.

Serra sarà accompagnato dalla sua band storica, composta da Luca Elia, Giovanni Iannaccone, Carmine Tolino e Fabrizio D’Amato.

Spazio poi a Ilaria Graziano, cantautrice e musicista nota anche al pubblico internazionale per le colonne sonore di Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, firmate da Yoko Kanno, e per collaborazioni legate ad anime cult come Wolf’s Rain.

A chiudere la nona edizione dell’1MayDay saranno Gnut e Alessandro D’Alessandro, con un live che unisce canzone napoletana, tradizione, sperimentazione e contaminazioni contemporanee.

Una giornata per lavoro, pace e giustizia sociale

Il concerto del Primo Maggio al Teatro Augusteo vuole essere anche un momento pubblico per affermare il legame tra lavoro, diritti, pace e redistribuzione. Il Comitato “Verso il Primo Maggio – Salerno” invita la cittadinanza a partecipare a una giornata che tiene insieme cultura, territorio, uguaglianza e solidarietà.