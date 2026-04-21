25 aprile e 1 maggio, aperture straordinarie nei musei della Provincia di Salerno

di Marisa Fava

In occasione delle festività del 25 aprile e del 1° maggio, la Provincia di Salerno ha disposto l’apertura straordinaria di alcuni dei principali siti museali del territorio, offrendo a cittadini e visitatori un’opportunità in più per scoprire il patrimonio culturale locale.

Nel dettaglio, saranno aperti la Pinacoteca Provinciale di Salerno e il Castello Arechi, entrambi visitabili dalle ore 9.00 alle 17.00.

Orario ridotto, invece, per il Museo Archeologico della Lucania Occidentale di Padula, che accoglierà il pubblico dalle ore 9.00 alle 14.00.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per valorizzare i luoghi della cultura e incentivare la partecipazione durante due giornate simboliche, tra memoria storica e celebrazione del lavoro.

Un invito a vivere il territorio attraverso arte, storia e tradizioni, approfittando delle aperture straordinarie programmate per queste ricorrenze.