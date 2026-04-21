Salerno, cadono pezzi di marmo alla stazione Duomo-Vernieri: scalinata interdetta

di Marisa Fava

Momenti di preoccupazione nei pressi della stazione della metropolitana Duomo–Via Vernieri, dove si è verificato il distacco improvviso di alcuni frammenti di marmo dalla struttura sovrastante la scalinata.

Il cedimento ha interessato il frontalino superiore della scala che collega via Vernieri al Trincerone ferroviario, rendendo necessaria l’immediata interdizione parziale dell’area al passaggio pedonale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le operazioni di messa in sicurezza.

L’ufficio traffico e segnaletica del Comune di Salerno ha provveduto a delimitare la zona più esposta al rischio attraverso l’installazione di transenne, impedendo l’accesso ai pedoni.

Nonostante un primo intervento di rimozione delle parti pericolanti, la situazione resta sotto osservazione: saranno necessari ulteriori accertamenti tecnici per verificare la stabilità della struttura ed evitare nuovi distacchi.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione e rispettare le limitazioni imposte per garantire la sicurezza nell’area interessata.