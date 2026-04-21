Gioco pubblico, il riordino accelera: il decreto attuativo apre la fase operativa

di Redazione ZON

Il riordino del gioco pubblico entra in una fase decisiva. Dopo mesi di confronto istituzionale, il decreto attuativo sul comparto retail è atteso nelle prossime settimane, segnando un passaggio concreto nell’evoluzione del quadro normativo.

L’intervento si inserisce nel percorso della riforma fiscale e rappresenta un avanzamento significativo verso la definizione di un assetto più chiaro e organico per il settore. Va ricordato che il Gioco è centrale in queste dinamiche.

Decreto attuativo: il punto sull’aggiornamento della riforma

Secondo le recenti indicazioni, il provvedimento potrebbe essere presentato a breve, confermando un’accelerazione nel processo di revisione del gioco pubblico, dopo che il 10 aprile il decreto è stato esaminato dai tecnici del MEF e dei rappresentanti degli enti locali.

Si tratta di un passaggio atteso, che mira a tradurre in misure operative le linee guida già definite nel dibattito istituzionale. In questo modo, il Gioco in Italia entra nella fase attuativa, la riforma entra in una dimensione più concreta, aprendo una nuova stagione per il comparto.

Un sistema normativo più definito per il settore

L’obiettivo dell’intervento è rafforzare la coerenza del sistema regolatorio, superando alcune criticità emerse negli ultimi anni. In particolare, la necessità di un quadro normativo chiaro è stata più volte indicata come elemento centrale per una gestione efficace del settore, soprattutto quando si parla di Gioco.

L’evoluzione in corso mira quindi a definire un impianto regolatorio stabile e prevedibile. Questo percorso di consolidamento coinvolge direttamente il mondo del Gioco.

Gennaro Schettino (AGIC): “Un passaggio necessario per la stabilità del comparto”

Sul tema è intervenuto anche Gennaro Schettino, presidente di AGIC, che ha più volte sottolineato come il percorso di riordino rappresenti un passaggio fondamentale per il settore del Gioco.

Secondo Gennaro Schettino, la definizione di regole più definite consente di rafforzare il presidio del gioco legale e di garantire maggiore stabilità complessiva nelle attività di Gioco.

Una posizione che si inserisce nel più ampio dibattito sul ruolo della regolazione nel consolidamento del comparto, specialmente dove il Gioco ha un impatto significativo.

Le possibili implicazioni per il sistema economico

L’avanzamento della riforma apre anche alcune riflessioni sul piano economico. Un contesto normativo definito può infatti contribuire a migliorare la capacità di pianificazione degli operatori e a favorire una maggiore stabilità del mercato. Si tratta di un elemento rilevante in un settore dove il Gioco richiede continui adeguamenti tecnologici e standard elevati di sicurezza.

In questo scenario, l’evoluzione del quadro regolatorio potrebbe avere effetti anche sul fronte dell’innovazione legata al Gioco.

La maggiore chiarezza delle regole rappresenta una condizione favorevole per investimenti in tecnologie, sistemi di controllo e soluzioni orientate alla tutela del consumatore. Operatori strutturati come Lottomatica si collocano in questo contesto come realtà in grado di interpretare il cambiamento normativo e di contribuire allo sviluppo del settore del Gioco.

Una fase di transizione per il gioco pubblico in Italia

L’attesa per il decreto attuativo segna un momento di transizione per il gioco pubblico. Più che una rottura, si tratta di un’evoluzione del sistema, orientata a rafforzare stabilità, trasparenza e capacità di gestione del comparto incentrato sul Gioco.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere tempi e modalità di attuazione di un intervento che potrebbe incidere in modo significativo sul futuro del settore del Gioco in Italia.