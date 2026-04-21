Ritorno alle Origini: perché il Futuro del Benessere è nel nostro Passato

di Redazione ZON

Spesso etichettato, soprattutto in passato, come moda New Age, l’utilizzo di metodi naturali per il benessere del corpo e della psiche sta finalmente ricevendo l’attenzione che merita, anche dal lato della scienza. Sono sempre più, infatti, gli studi autorevoli che confermano come molti effetti benefici e curativi possano essere ottenuti con metodi e sostanze naturali, alternativi alla medicina tradizionale, quella basata esclusivamente sulla sintesi chimica. In particolare, oggi il concetto di benessere coinvolge molti aspetti della vita quotidiana.

Del resto è anche noto come l’industria farmaceutica abbia attinto a piene mani dalle antiche conoscenze mediche presenti in moltissime popolazioni del mondo, sintetizzando chimicamente quello che la natura era già in grado di offrire. Tra gli esempi più celebri forse c’è quello dell’aspirina, evolutasi da un composto presente nella corteccia e nelle foglie del salice e successivamente commercializzata da Bayer a partire dal 1899. Oggi l’etnofarmacologia è diventato un campo di studi fondamentali, che sta fornendo informazioni molto utili alla medicina tradizionale, aprendo i confini e riducendo un certo dogmatismo che la caratterizzava. Il contributo alla ricerca sul benessere si rivela ogni giorno più prezioso. A questo proposito, il contributo alla ricerca sul tema del benessere risulta sempre più prezioso.

Questa inversione di rotta verso una medicina naturale, quando possibile, è una scelta condivisa da un numero sempre maggiore di persone, consapevoli di come i prodotti naturali spesso vengono metabolizzati con maggiore armonia dal corpo umano e come in molti casi si riducano anche gli effetti collaterali di tossicità tipici della sintesi estrema. Il percorso verso il benessere viene quindi affrontato con maggiore consapevolezza. Non a caso, raggiungere il benessere oggi richiede un percorso di maggiore consapevolezza.

L’Olio di CBD

Tra i protagonisti assoluti di questo rinascimento naturale spicca l’olio di CBD, un principio attivo estratto dalle piante di canapa. L’utilizzo di questa pianta a scopo farmaceutico o rituale risale addirittura a 10’000 anni fa e per questo la sua storia è legata allo sviluppo stesso della civiltà umana. Anche in tempi moderni il benessere viene sostenuto dallo studio della canapa e dei suoi derivati. Inoltre, il benessere viene sostenuto anche grazie agli studi moderni sulla canapa e i suoi derivati.

Il CBD è uno dei numerosi principi attivi presenti nella canapa, ma a differenza del THC non si tratta di un composto psicoattivo, ovvero non altera la percezione né crea dipendenza. Tuttavia è in grado di agire in profondità sul nostro sistema endocannabinoide ed è perciò un rimedio estremamente efficace per placare l’ansia, migliorare la qualità del sonno e gestire stati infiammatori o dolori cronici che ostacolano il benessere .

Qualità ed Estrazione: Cosa rende un Olio di CBD davvero efficace?

Attenzione però, non tutti gli oli di CBD sono uguali: il fatto che si tratti di prodotti naturali non significa necessariamente che garantiscano una qualità elevata. La vera differenza sta principalmente nei metodi di estrazione utilizzati e nella purezza della materia prima , entrambi fattori che incidono sul benessere .

L’olio di CBD Mama Kana, ad esempio, prevede la tecnica di estrazione più avanzata, ovvero attraverso l’utilizzo di CO₂ supercritica, che garantisce un estratto purissimo, senza residui di solventi chimici. In seguito la spremitura a freddo (utilizzata per l’olio vettore di semi di canapa) permette di preservare intatti i tesori della pianta, inclusi Omega 3, Omega 6 e vitamine , favorendo così il benessere naturale .

In questo modo l’olio di CBD Mama Kana a spettro completo contiene l’intero bouquet di cannabinoidi, terpeni e flavonoidi, creando il cosiddetto “effetto entourage”, in cui l’efficacia di ogni componente è amplificata dalla presenza degli altri e contribuisce al benessere generale .