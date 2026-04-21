Il Mac ha esaurito la memoria? Ecco come ridurre l’uso della RAM e velocizzarlo

di Redazione ZON

Molti utenti Mac, dai professionisti della grafica a chi lo usa per lo studio, si sono imbattuti almeno una volta nel temuto messaggio: “Il sistema ha esaurito la memoria per le applicazioni”. Quando la RAM (Random Access Memory) è satura, il computer inizia a utilizzare lo “swap”, ovvero una porzione del disco rigido per compensare la mancanza di memoria volatile. Questo processo, pur salvando il lavoro in corso, rallenta drasticamente ogni operazione.

Capire come gestire la memoria è fondamentale per mantenere il Mac scattante, specialmente se si lavora con molte schede del browser o software pesanti.

Monitorare la RAM con Monitoraggio Attività

I primi passi sul Mac per risolvere il problema è capire chi sta consumando le risorse. macOS offre uno strumento integrato chiamato Monitoraggio Attività.

Apri la cartella Applicazioni > Utility e avvia Monitoraggio Attività. Clicca sulla scheda Memoria. Osserva il grafico “Pressione della memoria” in basso.

Se il grafico è verde, la situazione è sotto controllo. Se è giallo o rosso, il Mac sta facendo fatica. In questa lista puoi identificare i processi che utilizzano più GB e chiuderli cliccando sulla “X” in alto a sinistra.

Consigli pratici per liberare memoria subito

Oltre a chiudere le app pesanti, ci sono piccoli accorgimenti che possono fare la differenza:

Gestione dei pannelli del browser: Browser come Chrome sono famosi per l’alto consumo di RAM. Ogni scheda aperta è un processo separato. Chiudere quelle inutilizzate o usare estensioni che le “sospendono” aiuta enormemente.

Browser come Chrome sono famosi per l’alto consumo di RAM. Ogni scheda aperta è un processo separato. Chiudere quelle inutilizzate o usare estensioni che le “sospendono” aiuta enormemente. Pulizia della scrivania: Potrebbe sembrare strano, ma ogni icona sulla scrivania del Mac viene trattata come una piccola finestra attiva che consuma RAM per essere visualizzata. Raggruppa i file in cartelle per alleggerire il carico del sistema.

Potrebbe sembrare strano, ma ogni icona sulla scrivania del Mac viene trattata come una piccola finestra attiva che consuma RAM per essere visualizzata. Raggruppa i file in cartelle per alleggerire il carico del sistema. App all’avvio: Molti programmi si impostano per aprirsi automaticamente all’accensione. Controlla in Impostazioni di Sistema > Generali > Elementi login e rimuovi quelli superflui.

Ottimizzazione avanzata del sistema

A volte il problema risiede in processi invisibili o in file cache che non vengono svuotati correttamente. In questi casi, intervenire manualmente può essere lungo e complesso.

Per chi desidera una soluzione più rapida, esistono strumenti specializzati che permettono di svuotare la RAM con un solo clic e di identificare i cosiddetti “Heavy Memory Eaters” (consumatori pesanti di memoria). Se cerchi un modo efficace per velocizzare il Mac e liberare RAM, l’uso di un’utility dedicata può automatizzare questi compiti di manutenzione, permettendoti di tornare a lavorare senza interruzioni.

Quando è necessario un intervento hardware?

Sebbene l’ottimizzazione software faccia miracoli, sui modelli di Mac più vecchi la quantità fisica di RAM potrebbe essere semplicemente insufficiente per i software moderni. Se possiedi un Mac con RAM espandibile (come i vecchi iMac o i MacBook Pro precedenti al 2012), un upgrade fisico è l’investimento migliore. Sui modelli recenti con chip Apple Silicon (M1, M2, M3), la memoria è unificata e non espandibile, rendendo la gestione software ancora più cruciale.

Per approfondire il funzionamento tecnico della memoria ad accesso casuale e come questa interagisce con il processore, puoi consultare la voce specifica su Wikipedia. Inoltre, per consigli ufficiali su come ottimizzare lo storage e la memoria, il supporto Apple offre guide dettagliate per ogni versione di macOS.