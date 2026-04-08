Ravello, attivo il canale WhatsApp del Comune: informazioni in tempo reale per i cittadini
Un nuovo servizio di comunicazione per ricevere aggiornamenti su eventi, scadenze, servizi ed emergenze direttamente sullo smartphone.
Il Comune di Ravello ha attivato il proprio canale WhatsApp ufficiale, destinato ai cittadini. Si tratta di un nuovo servizio di comunicazione che si affianca agli strumenti già esistenti, come comunicati stampa, sito web, pagine social, depliant e affissioni.
L’obiettivo è quello di offrire un’informazione rapida e accessibile, consentendo agli iscritti di ricevere direttamente sul proprio smartphone aggiornamenti in tempo reale su servizi, scadenze, eventi ed emergenze.
Come iscriversi al canale
Per accedere al servizio è sufficiente cliccare sul seguente link:
Iscriviti al canale WhatsApp del Comune di Ravello
Una volta entrati nel canale, è possibile attivare le notifiche cliccando sull’icona della campanella, così da essere avvisati ogni volta che viene pubblicato un nuovo aggiornamento.
È inoltre possibile invitare altre persone a iscriversi, utilizzando l’opzione “Condividi” disponibile nel menu del canale.
Come funzionano gli aggiornamenti
Gli avvisi inviati tramite il canale WhatsApp sono separati dai messaggi personali: vengono infatti visualizzati nella sezione “Aggiornamenti”, la stessa dedicata agli “Stati”.
Questo consente agli utenti di ricevere informazioni senza interferire con le chat private, mantenendo un’esperienza ordinata e intuitiva.
Privacy garantita
Il servizio è attivo nel pieno rispetto della privacy degli utenti. I dati personali degli iscritti, come nome, immagine del profilo e numero di telefono, non saranno visibili né agli amministratori del canale né agli altri partecipanti.
In qualsiasi momento sarà possibile cancellarsi dal servizio in modo semplice e immediato.
Con questa iniziativa, il Comune di Ravello punta a rafforzare il rapporto con la cittadinanza, migliorando la diffusione delle informazioni e la partecipazione alla vita pubblica.
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