Nocera Inferiore, vandali al campo di basket di via Napoli: sradicato un canestro

di Marisa Fava

Vandali in azione a Nocera Inferiore, dove il piccolo campo di basket di via Napoli è stato danneggiato nei giorni scorsi. Ignoti, infatti, hanno sradicato uno dei canestri, arrecando un nuovo danno alla struttura sportiva cittadina.

A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Paolo De Maio, che ha affidato a un messaggio pubblico la propria amarezza per quanto avvenuto, tornando a richiamare l’attenzione sul rispetto degli spazi comuni.

Il commento del sindaco

“Ancora una volta, atti vandalici. Noi continueremo a prendercene cura e a portare avanti le manutenzioni, con impegno e costanza. Ma abbiamo bisogno anche di voi, cittadini onesti”, ha dichiarato il primo cittadino, invitando la comunità a segnalare e denunciare episodi simili.

Nel suo intervento, De Maio ha anche sottolineato la necessità di difendere gli spazi pubblici attraverso una collaborazione tra istituzioni e cittadini, ribadendo che simili gesti finiscono solo per creare disagio all’intera collettività.

L’episodio riporta al centro il tema della tutela delle strutture sportive e dei luoghi di aggregazione, soprattutto quelli destinati ai più giovani, già più volte esposti a danneggiamenti e incuria.