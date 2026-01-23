Stadio Arechi, richiesta di chiarezza su fondi e tempi della ristrutturazione

di Marisa Fava

Il futuro dello Stadio Arechi torna al centro del dibattito istituzionale. Un esponente dell’opposizione in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al Presidente della Giunta regionale, chiedendo chiarimenti sullo stato dei lavori di ripristino, riqualificazione e adeguamento dell’impianto sportivo.

L’iniziativa nasce alla luce dell’avvio, lo scorso novembre, degli interventi di demolizione della Curva Nord, annunciati come primo passo di un progetto di lungo periodo finalizzato a rendere lo stadio idoneo a ospitare eventi calcistici internazionali, compresi quelli legati agli Europei del 2032.

Secondo quanto evidenziato nell’atto, dopo le prime operazioni il cantiere sarebbe stato temporaneamente sospeso. A motivare lo stop, stando alle dichiarazioni istituzionali rese nelle settimane successive, vi sarebbero adempimenti amministrativi e verifiche in corso sulle fonti di finanziamento.

Nel documento si fa riferimento anche a precedenti rassicurazioni circa la copertura economica dell’opera, stimata in circa 140 milioni di euro, inizialmente indicata come interamente sostenuta da fondi europei. Allo stesso tempo, non viene esclusa la possibilità di ricorrere a ulteriori risorse nell’ambito degli accordi di coesione, qualora emergessero osservazioni da parte degli organi di controllo.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire rassicurazioni non solo ai tifosi, ma all’intera Città, chiamata ad attendere un’opera considerata strategica per lo sport e per l’immagine del territorio.