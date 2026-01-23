Eboli, precipita in un dirupo durante lavori nei boschi: uomo salvato dai soccorsi

di Marisa Fava

Momenti di forte apprensione a Eboli, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere precipitato in un dirupo mentre si trovava in una zona particolarmente impervia, in località Lampione Alto.

L’incidente si è verificato nel corso di alcune attività nei boschi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando della legna insieme al figlio quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo nel dirupo sottostante.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, consentendo l’arrivo sul posto dei soccorsi. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa della conformazione del territorio e delle difficoltà di accesso all’area.

I Vigili del Fuoco, operando in sinergia con i Carabinieri, hanno raggiunto il ferito, provvedendo a immobilizzarlo su una barella e a metterlo in sicurezza. Una manovra delicata, eseguita con tecniche specifiche per il recupero in ambienti impervi.

Considerate le condizioni dell’uomo e la posizione isolata del luogo dell’incidente, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza. Il ferito è stato quindi trasferito presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno per le cure del caso.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto, raccogliendo le testimonianze utili alla ricostruzione dei fatti.