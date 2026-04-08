Salerno, torna la Mostra della Minerva: il programma dell’edizione 2026
Dal 17 al 19 aprile la Villa Comunale si trasforma in un giardino a cielo aperto con piante rare, vivaisti, laboratori e visite guidate.
Torna a Salerno la Mostra della Minerva, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di botanica e giardinaggio. L’edizione 2026 si terrà dal 17 al 19 aprile presso la Villa Comunale, pronta a trasformarsi in un grande spazio dedicato al verde.
Per tre giorni, piante rare, fiori e tutto ciò che ruota intorno al mondo del giardino attireranno numerosi visitatori e amanti del settore.
Mostra della Minerva 2026: il programma
Saranno circa 90 gli stand presenti, con vivaisti provenienti da tutta Italia. L’evento offrirà un ricco calendario di attività tra laboratori, dimostrazioni, visite guidate ed esibizioni ludiche.
L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 17 aprile alle ore 15.
La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire nuove specie botaniche, ricevere consigli dagli esperti e vivere un’esperienza immersiva nel mondo del verde.
Per il programma completo della manifestazione è possibile consultare il seguente link:
Programma Mostra della Minerva 2026