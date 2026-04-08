Eboli, in bici con oltre 150 grammi di hashish: arrestato un giovane a Santa Cecilia

di Marisa Fava

Arresto per droga a Santa Cecilia di Eboli, dove la Polizia di Stato ha fermato un giovane trovato in possesso di oltre 150 grammi di hashish.

L’operazione risale allo scorso 3 aprile, quando gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato un soggetto in bicicletta che, alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga.

Il tentativo di fuga e il recupero della droga

Durante la fuga, il giovane si è disfatto di un involucro, immediatamente recuperato dagli agenti. Poco dopo, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a procedere con il controllo e la perquisizione personale.

Sequestrati hashish e materiale per lo spaccio

L’uomo è stato trovato in possesso di 152,60 grammi di hashish, suddivisi in due pezzi, oltre a forbici, un coltello con lama intrisa della stessa sostanza, bustine in cellophane per il confezionamento e una custodia per bilancino elettronico.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane – incensurato e regolarmente presente sul territorio nazionale – è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.