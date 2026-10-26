Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026, Lautaro Martínez si ferma al 22° posto

di Redazione ZON

In sintesi. Harry Kane, attaccante inglese, ha vinto il Pallone d’Oro 2026, la 70ª edizione del premio, assegnata a Londra la sera del 26 ottobre 2026. Lautaro Martínez è l’unico calciatore della Serie A in classifica e chiude al 22° posto, mentre Vinícius Júnior è 17°. Kylian Mbappé e Lamine Yamal restano senza il trofeo.

I punti chiave Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026, assegnato a Londra la sera del 26 ottobre 2026.

Il Pallone d’Oro 2026 è la 70ª edizione del premio, la cui prima edizione, nel 1956, andò all’inglese Stanley Matthews.

Lautaro Martínez è l’unico calciatore della Serie A nella classifica del Pallone d’Oro 2026 e si piazza al 22° posto.

Vinícius Júnior chiude il Pallone d’Oro 2026 al 17° posto.

Kylian Mbappé e Lamine Yamal non vincono il Pallone d’Oro 2026: le loro posizioni in classifica non sono state rese note.

Harry Kane ha vinto il Pallone d’Oro 2026. L’attaccante inglese conquista la 70ª edizione del premio, assegnata a Londra la sera del 26 ottobre 2026. Lautaro Martínez è l’unico calciatore della Serie A in classifica e chiude al 22° posto.

Il Pallone d’Oro torna a un inglese dopo 70 anni

La vittoria di Harry Kane ha un valore simbolico preciso. La prima edizione del Pallone d’Oro, nel 1956, andò all’inglese Stanley Matthews. Esattamente 70 anni dopo, il trofeo torna a un calciatore inglese, nella stessa edizione che celebra l’anniversario del premio.

La cerimonia del Pallone d’Oro 2026 si è svolta a Londra. Le motivazioni della giuria e il dettaglio dei voti non sono ancora stati resi noti.

Mbappé e Yamal restano ancora senza il Pallone d’Oro

Kylian Mbappé manca ancora una volta il Pallone d’Oro. Il premio continua a sfuggire all’attaccante francese anche nell’edizione 2026.

Lamine Yamal non vince il Pallone d’Oro 2026. Il giovane talento spagnolo non riesce quindi a battere il record di precocità che appartiene a Ronaldo, il brasiliano soprannominato “il Fenomeno”.

Vinícius Júnior chiude il Pallone d’Oro 2026 al 17° posto, un piazzamento lontano dalle prime posizioni.

Lautaro Martínez è l’unico rappresentante della Serie A

Il campionato italiano porta un solo calciatore nella classifica del Pallone d’Oro 2026. Lautaro Martínez è l’unico rappresentante della Serie A e si classifica al 22° posto.

Per la Serie A il dato pesa: un solo giocatore del campionato italiano compare nella graduatoria del premio più prestigioso del calcio mondiale.

Le posizioni note del Pallone d’Oro 2026

Posizione Calciatore 1° Harry Kane 17° Vinícius Júnior 22° Lautaro Martínez

Non è stato reso noto chi abbia completato il podio del Pallone d’Oro 2026. Restano da conoscere anche le posizioni di Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

Cosa resta da sapere sulla classifica del Pallone d’Oro 2026

La classifica completa del Pallone d’Oro 2026, con secondo e terzo posto, non è ancora disponibile. ZON.it aggiornerà il pezzo con la graduatoria integrale e gli altri premi della serata appena saranno confermati.

Domande frequenti Chi ha vinto il Pallone d’Oro 2026? Il Pallone d’Oro 2026 è stato vinto dall’attaccante inglese Harry Kane. Il premio, alla 70ª edizione, è stato assegnato a Londra la sera del 26 ottobre 2026. In che posizione è arrivato Lautaro Martínez al Pallone d’Oro 2026? Lautaro Martínez si è classificato al 22° posto nel Pallone d’Oro 2026. È l’unico calciatore della Serie A presente nella classifica dell’edizione 2026. Quanti giocatori della Serie A ci sono nella classifica del Pallone d’Oro 2026? Nella classifica del Pallone d’Oro 2026 compare un solo calciatore della Serie A, Lautaro Martínez. L’attaccante chiude al 22° posto. Chi è arrivato secondo e terzo al Pallone d’Oro 2026? Il secondo e il terzo posto del Pallone d’Oro 2026 non sono ancora stati resi noti. Delle posizioni note, Harry Kane è primo, Vinícius Júnior 17° e Lautaro Martínez 22°. Mbappé ha vinto il Pallone d’Oro 2026? No, Kylian Mbappé non ha vinto il Pallone d’Oro 2026, che è andato a Harry Kane. Anche Lamine Yamal è rimasto senza il trofeo nell’edizione 2026. Le posizioni in classifica dei due calciatori non sono state rese note.