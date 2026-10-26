Nick Woltemade e il meme del Gigante di Brema: lo sticker compare nello spogliatoio

di Redazione ZON

In sintesi. Nick Woltemade, attaccante tedesco che un post Facebook della pagina di Gianluca Di Marzio indica come giocatore della Juventus, ha attaccato in uno spogliatoio uno sticker con la scritta «Il Gigante di Brema», il soprannome nato come meme sui social. Accanto compare la frase «thank you guys». Al 26 ottobre 2026 non sono noti luogo e data della foto.

I punti chiave Nick Woltemade ha attaccato in uno spogliatoio uno sticker con la scritta «Il Gigante di Brema», secondo un post Facebook della pagina di Gianluca Di Marzio.

Il soprannome «Il Gigante di Brema» è stato inventato da una persona indicata come «il Pancio», secondo lo stesso post.

Nella foto dello sticker compare la scritta «thank you guys» con emoji che ridono, ma il post non la attribuisce in modo esplicito a Nick Woltemade.

Il post della pagina di Gianluca Di Marzio definisce Nick Woltemade «l’attaccante tedesco della Juventus».

Sul meme del Gigante di Brema non sono stati resi noti dati di diffusione, come visualizzazioni o condivisioni.

Nick Woltemade ha fatto suo il soprannome che lo accompagna da settimane sui social. L’attaccante tedesco ha attaccato nello spogliatoio uno sticker con la scritta «Il Gigante di Brema». Lo ha mostrato un post Facebook della pagina di Gianluca Di Marzio.

Come è nato il soprannome «Il Gigante di Brema»

Il soprannome «Il Gigante di Brema» porta la firma di «il Pancio». Secondo il post, è stato lui a ribattezzare così Nick Woltemade. Il post non spiega chi sia «il Pancio». Non spiega nemmeno perché il soprannome richiami proprio la città tedesca di Brema.

Il post descrive il meme come un gioco diventato tormentone. Racconta anche settimane di «bombardamento» sui social prima della reazione del calciatore. Non sono stati resi noti dati sulla diffusione del meme, come visualizzazioni o condivisioni.

Cosa si vede nella foto dello sticker

Nell’immagine diffusa compare un riquadro con lo sticker «Il Gigante di Brema». Lo sticker è attaccato a un pannello di legno forato all’interno di uno spogliatoio. Accanto c’è la scritta «thank you guys», cioè «grazie ragazzi», accompagnata da emoji che ridono.

Il messaggio di ringraziamento sembra rivolto a chi ha diffuso il meme. La fonte però non attribuisce in modo esplicito la frase a Nick Woltemade. Il post non chiarisce nemmeno in quale spogliatoio sia stata scattata la foto, né la data esatta.

Il nodo della squadra di Woltemade

Il post definisce Nick Woltemade «l’attaccante tedesco della Juventus». Aggiunge che il tormentone «è arrivato anche in casa bianconera». La grafica mostra un calciatore biondo con i baffi, in maglia a strisce bianche e nere. Il materiale disponibile non contiene altre informazioni sulla carriera del giocatore.

Cosa resta da capire

Chi è «il Pancio», autore del soprannome.

Perché il soprannome fa riferimento a Brema.

Quando e dove è stata scattata la foto dello sticker.

Nick Woltemade non ha rilasciato dichiarazioni sul meme oltre alla scritta «thank you guys» visibile nell’immagine.

Domande frequenti Perché Woltemade è chiamato Gigante di Brema? Il soprannome «Il Gigante di Brema» è stato dato a Nick Woltemade da una persona indicata come «il Pancio», secondo un post Facebook della pagina di Gianluca Di Marzio. Il post non spiega perché il soprannome richiami la città tedesca di Brema. Cosa c’è scritto sullo sticker di Woltemade nello spogliatoio? Lo sticker attaccato nello spogliatoio da Nick Woltemade riporta la scritta «Il Gigante di Brema». Lo sticker è fissato a un pannello di legno forato e accanto compare la frase «thank you guys» con emoji che ridono. Woltemade ha commentato il meme del Gigante di Brema? Nick Woltemade non ha rilasciato dichiarazioni sul meme del Gigante di Brema. L’unico messaggio visibile è la scritta «thank you guys» nella foto dello sticker, che il post della pagina di Gianluca Di Marzio non attribuisce in modo esplicito al calciatore. Chi è il Pancio che ha inventato il soprannome di Woltemade? Il post Facebook della pagina di Gianluca Di Marzio indica «il Pancio» come autore del soprannome «Il Gigante di Brema» dato a Nick Woltemade. Il post non spiega chi sia «il Pancio».