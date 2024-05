Pellezzano, Gianluca Di Marzio inaugura i Racconti d’Estate

di Antonio Jr. Orrico

Un primo grande appuntamento. Tramite la pagina ufficiale su Facebook, il Comune di Pellezzano ha annunciato ufficialmente il primo grande ospite per quanto riguarda i Racconti D’Estate. Il primo incontro si svolgerà il prossimo 17 Maggio, presso il Cinema Teatro Charlot alla frazione Capezzano e ad essere presente ci sarà un ospite d’eccezione. Si tratta del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, membro di spicco della squadra di Sky Sport ed esperto di mercato.

Sulla pagina Facebook del comune di Pellezzano, il post recita così: “Sono lieto di annunciarvi il primo grande appuntamento degli attesi “𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝’𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞”, venerdì 17 Maggio 2024, alle ore 10.00, presso il Cinema Teatro Charlot alla frazione Capezzano di Pellezzano, con il noto giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che inaugurerà un’altra stagione all’insegna della cultura e dello spettacolo sul nostro territorio. Per l’edizione 2024 di “𝐑𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢 𝐝’𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞” si ringrazia gli sponsor 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐋𝐚𝐫𝐬 𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐒𝐩𝐀.“

“Di Marzio è un volto noto per tutti gli amanti dello sport, soprattutto del calcio, molto seguito da giovani e giovanissimi nel corso delle sue trasmissioni dedicate in particolar modo al calciomercato, essendo lui un grande esperto in questo settore. L’incontro verrà introdotto dal Presidente del Consiglio Comunale Andrea Marino. Ci saranno anche un mio intervento, oltre a quelli di Roberto Vargiu, direttore di DLiveMedia, di Michele Murino vicesindaco del nostro Ente e di Grazia Di Ruocco, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano. Prevista anche la presenza degli alunni delle scuole del territorio. Modera il giornalista Roberto Guerriero.” ha poi concluso.