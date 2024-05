Internet, quali sono i suoi effetti sul nostro umore? Lo studio

di Rita Milione

I ricercatori dell’Oxford Internet Institute, l’istituto di ricerca specializzato in Internet della famosa università americana, hanno analizzato gli effetti dell’uso di Internet sulla salute e il benessere degli utenti. Gli studiosi hanno preso in esame la popolazione giovane dei Paesi del Nord del mondo.

Il team di ricercatori ha cercato di capire come la possibilità di usare Internet abbia modificato la loro qualità di vita a partire di otto indicatori di benessere: soddisfazione di vita, esperienze quotidiane negative e positive, benessere fisico, due parametri riferiti al benessere sociale, benessere della comunità di appartenenza experiences of purpose. L’ultimo parametro è traducibile con “esperienze che abbiano uno scopo”.

Effetti positivi

Dallo studio è emerso che per l’84,9% dei partecipanti la connettività ha migliorato il loro benessere di vita complessivo. In altre parole, chi può usare Internet ha livelli di benessere maggiori rispetto a chi non ha l’accesso.

Effetti negativi

Dall’analisi i ricercatori hanno osservato un dato che conferma un problema noto, a danno di una specifica categoria di persone: le donne. Anche se per quasi l’85% delle persone vivono meglio grazie a Internet, esattamente il 4,9% di chi ha invece mostrato un peggioramento nel benessere psicologico a causa dell’uso di Internet è rappresentato da donne tra i 15 e 24 anni.