Salerno, il roseto di Parco del Mercatello diventa un’attrazione

di Antonio Jr. Orrico

Un’attrazione vera e propria. Il roseto del Parco del Mercatello, da poco inaugurato, è diventato una nuova attrazione della Salerno green. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, questa mattina in edicola, il numero dei visitatori attirati da questa novità è in costante crescita. Domenica scorsa, infatti, in tantissimi sono stati richiamati dal nuovo spazio ornamentale presente al Parco.

Nel parco di Salerno, infatti, sono presenti oltre mille esemplari diversi di rose, ibridi dell’elegante Tea, la prima di età moderna, giunta dalla Cina e la più diffusa nel mondo.

Questa nuova tipologia di rosa è distribuita in 19 cultivar, tutti brevettate, provengono dal celebre vivaio Barni, che dal 1882 crea e coltiva rose d’autore.