La forza di una donna torna in replica su Rete 4 dal 9 novembre alle 7:57, al posto di Terra amara

di Redazione ZON

In sintesi. La serie turca La forza di una donna, con Özge Özpirinççi nel ruolo di Bahar Çeşmeli, torna in replica su Rete 4 dal 9 novembre 2026 alle ore 7:57. La dizi, già trasmessa in prima visione su Canale 5 dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026, prende il posto di Terra amara nella fascia del mattino.

I punti chiave La serie turca La forza di una donna va in onda in replica su Rete 4 dal 9 novembre 2026, alle ore 7:57.

La forza di una donna sostituisce Terra amara nella fascia mattutina di Rete 4, dopo la conclusione di Terra amara.

La prima visione di La forza di una donna è andata in onda su Canale 5, nel pomeriggio, dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026.

La forza di una donna è la versione italiana della serie turca Kadın, con Özge Özpirinççi nel ruolo della protagonista Bahar Çeşmeli.

La serie Kadın conta 3 stagioni e 81 episodi originali, che nell’adattamento italiano diventano 242 puntate più brevi.

La serie turca La forza di una donna torna in televisione in replica dal 9 novembre su Rete 4, alle ore 7:57. La dizi occupa lo spazio mattutino lasciato libero da Terra amara, giunta alla conclusione.

Perché Mediaset ripropone La forza di una donna su Rete 4

La forza di una donna è già andata in onda in prima visione su Canale 5, nella fascia pomeridiana, dal 3 giugno 2025 al 22 maggio 2026. Gli ascolti Auditel di quella programmazione sono stati giudicati più che soddisfacenti, e quel risultato ha spinto Mediaset a riproporre la serie su Rete 4.

La scelta segue il percorso di Terra amara, un’altra dizi turca che su Rete 4 ha ottenuto buoni ascolti anche nelle repliche del mattino. Con la chiusura di Terra amara, Mediaset aveva bisogno di un titolo capace di tenere lo stesso pubblico nello stesso orario.

Messa in onda Canale Periodo Fascia Prima visione Canale 5 3 giugno 2025 – 22 maggio 2026 Pomeriggio Replica Rete 4 dal 9 novembre Mattina, ore 7:57

Il mattino di Rete 4 è dedicato alle soap

La fascia mattutina di Rete 4 è tradizionalmente riservata alle soap. Nello stesso blocco di programmazione trovano spazio La Promessa, Segreti di famiglia e Tempesta d’amore. Fino alla sua conclusione, nello stesso blocco andava in onda anche Terra amara.

Di cosa parla La forza di una donna

La forza di una donna è la versione italiana della serie turca Kadın. La protagonista è Bahar Çeşmeli, interpretata dall’attrice Özge Özpirinççi.

Bahar Çeşmeli è una donna che affronta l’abbandono, la povertà, la malattia e la perdita del marito Sarp. Rimasta sola con i figli Nisan e Doruk, lotta ogni giorno per sopravvivere e ricostruirsi una vita. Nel quartiere di Tarlabaşı, a Istanbul, trova sostegno in Arif, che diventa una figura centrale per lei.

La serie Kadın si sviluppa in 3 stagioni. Gli episodi originali turchi sono 81: nell’adattamento italiano, con puntate più brevi, diventano 242.

Dove vedere La forza di una donna in streaming

Mediaset non ha comunicato, nelle informazioni diffuse finora, se le puntate in replica su Rete 4 saranno disponibili anche in streaming o on demand. Non sono stati resi noti nemmeno i giorni della settimana in cui andrà in onda la serie né la durata di ogni puntata.

L’appuntamento certo, per chi vuole seguire la storia di Bahar Çeşmeli dall’inizio, resta il 9 novembre alle 7:57 su Rete 4. Eventuali novità sulla disponibilità online e sul palinsesto completo arriveranno con l’avvio della programmazione.

Domande frequenti Quando inizia La forza di una donna su Rete 4? La serie turca La forza di una donna torna in replica su Rete 4 dal 9 novembre 2026. La messa in onda è nella fascia del mattino, alle ore 7:57. Cosa va in onda su Rete 4 al posto di Terra amara? Al posto di Terra amara, giunta alla conclusione, Rete 4 trasmette la replica della serie turca La forza di una donna. La dizi occupa la stessa fascia del mattino, alle ore 7:57, dal 9 novembre 2026. Di cosa parla La forza di una donna? La forza di una donna, versione italiana della serie turca Kadın, racconta la storia di Bahar Çeşmeli, interpretata da Özge Özpirinççi. Bahar affronta abbandono, povertà, malattia e la perdita del marito Sarp, e cresce da sola i figli Nisan e Doruk. Nel quartiere di Tarlabaşı, a Istanbul, trova sostegno in Arif. Quante puntate ha La forza di una donna? La serie turca Kadın, da cui deriva La forza di una donna, si sviluppa in 3 stagioni con 81 episodi originali. Nell’adattamento italiano, con puntate più brevi, gli episodi diventano 242. Dove vedere La forza di una donna in streaming? Mediaset non ha comunicato se le puntate in replica su Rete 4 di La forza di una donna saranno disponibili in streaming o on demand. Non sono stati resi noti nemmeno i giorni di programmazione e la durata delle puntate.

Fonte: Super Guida TV