I casi di Teresa Battaglia 3, anticipazioni del finale del 2 novembre: la resa dei conti con il serial killer

di Redazione ZON

In sintesi. La terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia», intitolata «Figlia della Cenere», si chiude lunedì 2 novembre 2026 in prima visione su Rai 1 con gli episodi 3×07 e 3×08. La profiler Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci, insegue il serial killer evaso, scopre il collegamento con il mosaico della basilica di Aquileia e affronta l’assassino.

I punti chiave La terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia», intitolata «Figlia della Cenere», è divisa in 4 prime serate su Rai 1, il lunedì sera.

L’ultima serata di «Figlia della Cenere», lunedì 2 novembre 2026, comprende 2 episodi: il 3×07 e il 3×08.

Nell’episodio 3×07 il serial killer evade armato di una pistola rubata e Teresa Battaglia scopre il legame che la unisce all’assassino.

Nell’episodio 3×08 Teresa Battaglia collega il killer al mosaico paleocristiano della basilica di Aquileia e lo affronta nel luogo scelto per l’omicidio finale.

Rai 1 non ha comunicato una quarta stagione di «I casi di Teresa Battaglia», nonostante il finale lasci aperta la pista dell’ex marito della profiler.

Attenzione: spoiler. La terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia», intitolata «Figlia della Cenere», si conclude in prima visione su Rai 1 lunedì 2 novembre 2026, con la profiler di Elena Sofia Ricci faccia a faccia con il serial killer.

Come è costruita la terza stagione di I casi di Teresa Battaglia

La terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia» è divisa in quattro prime serate, in onda su Rai 1 il lunedì sera. Il titolo è «Figlia della Cenere». La protagonista è Elena Sofia Ricci nel ruolo della profiler Teresa Battaglia.

La trama orizzontale di «Figlia della Cenere» segue la caccia a un serial killer che ripete lo stesso modus operandi su tutte le vittime. L’ultima serata del 2 novembre 2026 comprende due episodi, il 3×07 e il 3×08. L’orario di inizio non è indicato nel materiale disponibile.

Cosa succede nell’episodio 3×07: la fuga del killer e il messaggio per Teresa

Nell’episodio 3×07 di «I casi di Teresa Battaglia» il serial killer evade e si dilegua nella campagna armato di una pistola rubata. Teresa Battaglia arriva per prima al casolare dove l’assassino si è medicato. Lì trova un messaggio che la riguarda, senza riuscire ancora a capire in che modo.

La squadra mobile ricostruisce l’infanzia del fuggitivo nell’episodio 3×07. Da bambino il killer aveva una deformità fisica, corretta poi con un intervento chirurgico. È la stessa deformità che l’assassino riproduce sui corpi delle vittime.

Gli investigatori individuano un casale abbandonato usato dal killer come base e laboratorio. Teresa Battaglia vi scopre disegni che riproducono la postura delle vittime. Solo davanti a quei disegni la profiler comprende la natura del legame che la unisce all’assassino.

Cosa succede nell’episodio 3×08: il mosaico di Aquileia e la resa dei conti

Nell’episodio 3×08 di «I casi di Teresa Battaglia» la chiave del caso è il collegamento tra il serial killer e il mosaico paleocristiano della basilica di Aquileia. Studiando il simbolismo dei rituali, Teresa Battaglia individua il luogo scelto per l’omicidio finale e affronta l’assassino.

Il confronto tra Teresa Battaglia e il serial killer fa riemergere il legame segreto tra i due, che risale a una notte lontana. Le anticipazioni diffuse non spiegano nel dettaglio cosa sia accaduto quella notte, né come si concluda materialmente lo scontro.

Cosa resta aperto dopo il finale di Figlia della Cenere

Il caso del serial killer sembra chiuso alla fine dell’episodio 3×08, ma per Teresa Battaglia la partita non è finita. La profiler è convinta che il suo ex marito abbia ancora conti in sospeso con la giustizia.

Non è stato reso noto se la pista dell’ex marito di Teresa Battaglia preluda a una quarta stagione di «I casi di Teresa Battaglia». Rai 1 non ha comunicato, nel materiale disponibile, né nuove stagioni né le modalità per rivedere la puntata del 2 novembre 2026 in streaming.

Domande frequenti Quando va in onda il finale di I casi di Teresa Battaglia 3? Il finale della terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia», intitolata «Figlia della Cenere», va in onda in prima visione su Rai 1 lunedì 2 novembre 2026. L’orario di inizio non è indicato nel materiale disponibile. Quanti episodi ci sono nell’ultima puntata di Teresa Battaglia 3? L’ultima serata della terza stagione di «I casi di Teresa Battaglia», il 2 novembre 2026 su Rai 1, comprende 2 episodi, il 3×07 e il 3×08. La stagione «Figlia della Cenere» è divisa in 4 prime serate. Cosa succede nell’episodio 3×07 di I casi di Teresa Battaglia? Nell’episodio 3×07 di «I casi di Teresa Battaglia» il serial killer evade e fugge nella campagna con una pistola rubata. La squadra mobile ricostruisce la sua infanzia e scopre una deformità fisica che l’assassino riproduce sulle vittime. In un casale abbandonato Teresa Battaglia trova disegni che le rivelano il legame che la unisce al killer. Che cosa c’entra Aquileia nel finale di Teresa Battaglia 3? Nell’episodio 3×08 di «I casi di Teresa Battaglia» la chiave del caso è il collegamento tra il serial killer e il mosaico paleocristiano della basilica di Aquileia. Studiando il simbolismo dei rituali, Teresa Battaglia individua il luogo scelto per l’omicidio finale e affronta l’assassino. Ci sarà una quarta stagione di I casi di Teresa Battaglia? Rai 1 non ha comunicato una quarta stagione di «I casi di Teresa Battaglia» nel materiale disponibile. Il finale di «Figlia della Cenere» lascia però aperta una pista: Teresa Battaglia è convinta che il suo ex marito abbia ancora conti in sospeso con la giustizia.

Fonte: Davide Maggio · IlSussidiario.net