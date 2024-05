Salerno, nel centro storico fioccano multe: ben 145 nel week-end

di Antonio Jr. Orrico

Una stretta netta nei controlli. A Salerno, la Polizia Municipale sta operando una notevole scansione nei confronti del fenomeno della cosiddetta sosta selvaggia, che ormai sta attanagliando il Comune da vario tempo. Ad essere presi sotto osservazione, sono soprattutto le zone limitrofe e inerenti al Corso, ma soprattutto quelle relative ai vicoli del Centro Storico. Proprio in corrispondenza di quest’ultimo, infatti, le strade sono più strette.

In virtù di queste strettoie, purtroppo, sono fioccate le multe. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, gli abitanti di Salerno multati solamente nell’ultimo fine settimana sono più di 145. Naturalmente, questi ultimi hanno subito anche annesse rimozioni alle auto.

In attesa di pali e dissuasori, annunciati da tempo dal Comune, escalation di parcheggi vietati un po’ ovunque in città. Le zone molto più controllate sono sicuramente quelle davanti ai portoni a Largo Campo, ma anche in Largo Plebiscito, su via Roma, in piazza Matteo Luciani.