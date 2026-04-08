“Salerno Corre”, il dispositivo traffico: tutte le strade chiuse il 19 aprile

di Marisa Fava

Disagi alla circolazione a Salerno in vista della XI edizione della gara podistica nazionale “Salerno Corre”, in programma il 19 aprile.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha disposto un articolato dispositivo di traffico che interesserà diverse strade cittadine.

Divieti di sosta dalle ore 6

Dalle ore 6:00 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata nelle seguenti strade:

Via Fiume (tratto tra Via Picenza e Via Fiume – lato destro)

Largo Antonio Santelmo (tra Via Posidonia e Via R. Fatigati)

Via Mantenga

Piazza Monsignor Grasso

Piazza della Resistenza

Via Mario Marino

Lungomare Trieste (tratto antistante Scuola Barra)

Inoltre, sempre dalle ore 6, in Via Mario Marino sarà consentita la sosta esclusivamente ai veicoli autorizzati e partecipanti alla manifestazione. Nella stessa strada sarà attivo il senso unico di marcia direzione mare–monti.

Stop alla circolazione dalle ore 8

Dalle ore 8:00 fino al termine della gara (previsto entro le 11:30), sarà in vigore il divieto di transito sull’intero percorso della manifestazione.

Le strade interessate sono:

Lungomare Trieste (da Via Mario Marino)

Piazza della Concordia

Lungomare Tafuri

Lungomare Marconi

Lungomare Colombo (fino intersezione con TVR F. Romano)

Piazza Monsignor Grasso

Via Trento

Via Posidonia (fino a Piazza Santelmo compresa)

Via Mantenga

Lungomare Marconi

Lungomare Tafuri

Piazza della Concordia

Limitazioni per autobus e mezzi pesanti

Previsti inoltre divieti specifici per autobus e autocarri superiori a 35 quintali:

alla rotatoria Arbostella: divieto di accesso in Via Parmenide

alla rotatoria Novotel: divieto di accesso in Via Generale Clark

Il dispositivo è finalizzato a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva, tra gli eventi più attesi della primavera cittadina.