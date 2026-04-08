Raf in concerto a Maiori il 20 agosto 2026: al via la vendita dei biglietti

di Marisa Fava

Raf torna dal vivo con “Infinito-Estate 2026” e farà tappa anche in Campania. L’appuntamento è in programma per giovedì 20 agosto 2026 nel suggestivo Anfiteatro del Porto Turistico di Maiori, in Costiera Amalfitana. Intanto, cresce l’attesa per l’apertura della vendita dei biglietti.

Il nuovo tour celebra i 25 anni di “Infinito”, uno dei brani simbolo della carriera del cantautore, e accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso i successi che hanno segnato oltre quarant’anni di musica italiana. La tournée è organizzata da Friends & Partners, prodotta da Girotondo srl in collaborazione con Momy Records.

Raf a Maiori con “Infinito-Estate 2026”

La data di Maiori rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale in Campania. Sul palco, Raf proporrà una scaletta che ripercorrerà le tappe più importanti del suo percorso artistico, fino ad arrivare alla fase più recente della sua produzione.

Il tour arriva infatti dopo la partecipazione dell’artista alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, una ballad intima e autobiografica che anticipa il nuovo disco di inediti, atteso per il prossimo autunno.

Un viaggio tra grandi successi e nuove emozioni

Con una carriera costellata di brani entrati nella memoria collettiva, Raf continua a essere una delle firme più riconoscibili del pop italiano. Nel corso degli anni ha pubblicato 14 album in studio e venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo.

Tra i suoi successi più noti figurano Self Control, Infinito, Ti pretendo, Cosa resterà degli anni ’80, Il battito animale, Sei la più bella del mondo e Stai con me. Canzoni che continuano a essere amate da generazioni diverse e che fanno parte della storia della musica italiana.

Biglietti disponibili dall’8 aprile

I biglietti per il concerto di Maiori, a cura di Anni 60 Produzioni in collaborazione con ZA.VI. Management, saranno disponibili da mercoledì 8 aprile alle ore 12 sul circuito Ticketone.

La tappa in Costiera Amalfitana si preannuncia come un evento capace di richiamare appassionati da tutta la regione, in una location particolarmente suggestiva per una serata all’insegna della musica dal vivo.