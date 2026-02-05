A Maiori il Carnevale dei “Sogni”

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, domenica 8 febbraio, sarà l’inaugurazione della mostra diffusa “Passione senza tempo”, un’esposizione en plein air sul Lungomare Amendola che racconta la storia del Carnevale maiorese attraverso immagini delle edizioni passate e recenti.

Videomapping e spettacoli tra amore e Carnevale

Prima dell’inizio delle sfilate, spazio a un evento suggestivo nel giorno di San Valentino: il videomapping dedicato agli innamorati del 14 febbraio, realizzato con la musica dal vivo di Daniele Vitale Sax. A partire dalle ore 18, l’intero Corso Reginna sarà illuminato da proiezioni tridimensionali ispirate all’amore.

Lo spettacolo, dal titolo “Il Battito del Carnevale: Mapping d’Amour… luci e maschere nel cuore della città”, sarà riproposto il 15 febbraio in chiave carnevalesca.

Le sfilate dei carri allegorici

Le attesissime sfilate dei carri allegorici si terranno il 15, 17 e 22 febbraio. La prima apparizione delle opere in cartapesta è prevista il 15 febbraio alle ore 11.30 in Via Nuova Chiunzi, mentre la sfilata prenderà il via alle 15.30 per concludersi al porto turistico.

Il 17 febbraio, martedì grasso, la seconda sfilata animerà il Lungomare fino all’anfiteatro del porto turistico. Gran finale il 22 febbraio con festa anticipata dalle ore 11.30, spettacoli fino a sera e premiazione conclusiva.

I carri in concorso

In gara cinque opere di cartapesta: “L’Alchimista della Fantasia” (Associazione Rio), “Wish” (I Monelli), “Il gioco dei sogni” (Gli Invisibili), il viaggio tra lanterne e tradizioni d’Oriente de I Nuovi Pazzi e “Cercasi Sogni” dell’associazione A.D.S., ambientato nell’Amazzonia.

Eventi collaterali e spettacoli pirotecnici

Tra le iniziative collaterali: il 16 febbraio “Le mascherine” per i più piccoli, il 21 febbraio l’urban trekking “Maiori porte aperte” e, in serata, lo show gratuito “Voglio tornare negli anni ’90” al porto turistico.

Previsti inoltre due spettacoli pirotecnici il 15 e il 22 febbraio alle ore 18 sul Lungomare, accompagnati da una coreografia unica dei gruppi di ballo in omaggio a Teresa Criscuolo.

Collegamenti marittimi

Per l’occasione saranno attivati collegamenti via mare da Salerno, Amalfi, Cetara e Positano grazie alle compagnie Travelmar e Grassi Junior, per facilitare l’afflusso di visitatori.

Il Carnevale di Maiori si conferma così un evento simbolo di destagionalizzazione in Costiera Amalfitana, capace di unire tradizione, innovazione e grande partecipazione.