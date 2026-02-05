Università del Sannio, mobilità globale con il PNRR

I progetti, avviati nel 2024 sotto la responsabilità dei docenti Concetta Nazzaro e Biagio Simonetti, sono finanziati dal programma NextGenerationEU (PNRR) e si concluderanno a giugno 2026. Attualmente sono in piena fase di attuazione, generando concrete opportunità di scambio e sviluppo per studenti e docenti.

GPS Education: Green & Pink per la sostenibilità

Il progetto “GPS Education – Green & Pink for Sustainable Education” si propone come un percorso di eccellenza per affrontare le principali sfide globali contemporanee, puntando su due pilastri fondamentali dei processi economici: la sostenibilità ambientale (Green) e quella sociale, con particolare attenzione alla parità di genere (Pink).

Attraverso Advanced Courses dedicati a tematiche di grande attualità e sviluppati con metodologie didattiche innovative, il progetto mira a rafforzare competenze trasversali e capacità di analisi in chiave internazionale.

Attualmente GPS Education è pienamente operativo, con flussi di mobilità internazionale sia in entrata sia in uscita, favorendo uno scambio concreto di conoscenze e buone pratiche.

Scambi con Brasile e Vietnam

Le attività vedono un intenso scambio accademico con l’Universidade Federal de Minas Gerais (Brasile), primo ateneo federale del Paese sudamericano, e con l’Università di Hanoi (Vietnam), con l’obiettivo di consolidare ponti culturali e scientifici con realtà extra-europee dinamiche e in crescita.

In questi giorni, l’Ateneo sannita ospita una delegazione di docenti e studenti del Campus di Belo Horizonte, accolta dalla Rettrice Maria Moreno, impegnata in attività multidisciplinari di alta formazione presso il Dipartimento DEMM UNISANNIO, focalizzate sull’applicazione di metodologie innovative per analizzare gli impatti della sostenibilità sui processi socioeconomici globali.

Un motore di innovazione

«Per l’Università degli Studi del Sannio, tali progetti rivestono un’importanza cruciale – ha dichiarato la professoressa Moreno –. Non rappresentano solo un ampliamento dell’offerta formativa, ma un vero e proprio motore di innovazione. L’apertura ai contesti internazionali e l’adozione di nuovi modelli educativi consentono di innalzare la qualità della didattica e di preparare gli studenti a operare in un mercato del lavoro globale e dinamico, rendendo l’istituzione sempre più competitiva e attrattiva».