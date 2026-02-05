A caccia del tris: la Salerno Guiscards sfida il Lavorate Calcio

Sabato pomeriggio, con fischio d’inizio alle 15:30, i foxes saranno di scena allo stadio Viscardi di Sarno per affrontare il Lavorate Calcio, nel match valido per la quarta giornata del girone di ritorno del Girone G di Prima Categoria.

Classifica corta e punti pesanti

Si tratta di una sfida tutt’altro che semplice. La capolista Siano dista soltanto tre punti, mentre il Montoro, secondo in classifica, è avanti di una sola lunghezza rispetto alla formazione del presidente Pino D’Andrea. Un turno, dunque, particolarmente importante anche alla luce degli altri incroci in programma.

Il Lavorate Calcio ha conquistato fin qui 12 punti, frutto di quattro vittorie. La squadra biancoverde, che non ha ancora pareggiato in stagione, nello scorso turno ha ceduto 1-0 sul campo della Fidelis Agro, dopo aver vinto alla prima di ritorno contro lo Sport Club 85 Tramonti.

All’andata, al Settembrino, la Salerno Guiscards si impose con un roboante 9-0. Un risultato storico, ma il match di ritorno promette tutt’altra storia, anche perché il Lavorate ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Le parole del team manager

«Contro la Giffonese abbiamo offerto una prestazione positiva – ha dichiarato il team manager Gianluigi Di Domenico – ora vogliamo dare continuità ai risultati. Sappiamo che contro il Lavorate ci attende una gara complicata, ma il nostro obiettivo è essere protagonisti fino alla fine. Abbiamo dimostrato di avere le carte in regola e sono certo che i ragazzi sapranno regalarci grandi soddisfazioni».

Ad arbitrare l’incontro sarà il signor Michele Pernice della sezione di Ercolano.

Il programma della giornata

Per quanto riguarda le altre sfide della quarta giornata di ritorno, la capolista Siano cercherà riscatto in casa contro lo Sport Club 85 Tramonti, mentre il Montoro ospiterà l’Atletico Nuceria. Il Baronissi sarà impegnato in trasferta a Bracigliano, l’Etruria ospiterà il Cava United e l’Olympic Salerno affronterà la Fidelis Agro. La Giffonese, infine, cerca punti salvezza contro il San Valentino.

La sfida tra Lavorate Calcio e Salerno Guiscards sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube ufficiale della Salerno Guiscards.