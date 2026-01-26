Nuovi alloggi di edilizia sociale a Maiori

di Pasquale Corvino

Prosegue a Maiori il percorso per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale convenzionata e sociale nell’area di Santa Maria delle Grazie. Un intervento strategico pensato per rispondere al fabbisogno abitativo locale, in un contesto in cui la crescita della ricettività extralberghiera incide sempre più sulla disponibilità di case per la residenza stabile.

L’amministrazione comunale ha avviato in questi giorni le comunicazioni rivolte ai proprietari delle aree interessate dal progetto, invitandoli ad attivare entro 30 giorni le procedure previste dalla pianificazione urbanistica vigente. Si tratta di un passaggio necessario per garantire il rispetto dei tempi e consentire l’avanzamento della fase progettuale.

Il programma prevede la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) unitario di iniziativa privata, finalizzato alla realizzazione di tre comparti di edilizia residenziale convenzionata o sociale. Complessivamente sono previsti circa 51 nuovi alloggi, distribuiti in edifici di massimo tre piani, inseriti in un contesto urbano armonico.

Accanto alla componente abitativa, il progetto include anche funzioni di interesse pubblico: un parco fluviale, un centro espositivo e polifunzionale, un incubatore per startup innovative e un polo culturale e museale, con l’obiettivo di integrare residenza, servizi e sviluppo sociale.

Qualora i proprietari non procedano nei tempi indicati, il Comune potrà intervenire direttamente affiancando i privati e predisponendo il PUA, così da evitare rallentamenti nel percorso di realizzazione degli alloggi e delle strutture annesse, recuperando successivamente le risorse anticipate secondo quanto previsto dalla normativa.

«La nostra azione amministrativa prosegue con determinazione – ha dichiarato il sindaco – perché il diritto alla casa rappresenta una priorità sociale. L’obiettivo è offrire risposte concrete a famiglie, giovani e residenti che scelgono di vivere stabilmente a Maiori, rafforzando il tessuto sociale della città».

L’intervento si inserisce in un più ampio quadro di politiche comunali a tutela della residenzialità, già avviate con modifiche regolamentari volte a recuperare spazi abitativi e a limitarne l’uso a fini extralberghieri, nel rispetto dei requisiti di salubrità e vivibilità.