Pastena, nuovo colpo nella notte: presa di mira una gioielleria

di Marisa Fava

Torna alta l’attenzione sul fronte sicurezza a Salerno. Durante la notte si è verificato un nuovo episodio criminoso nel quartiere Pastena, dove una gioielleria è finita nel mirino dei ladri.

I malviventi avrebbero raggiunto l’esercizio commerciale passando da un locale adiacente, dopo aver aperto un varco in una parete. Una volta all’interno, hanno portato a termine il furto, allontanandosi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatto valore della refurtiva e individuare i responsabili.