Pontecagnano Faiano, arrestato per droga: sequestrati cocaina e crack
L’operazione della Stazione locale: la sostanza era già suddivisa in dosi.
Un’operazione dei Carabinieri della Stazione locale si è conclusa con un arresto per presunta detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.
L’intervento risale alla giornata del 3 febbraio: secondo quanto riferito dagli investigatori, i militari hanno individuato un uomo (iniziali D.P.) in possesso di stupefacente del tipo cocaina e crack, già suddiviso in dosi.
Il quantitativo complessivo sequestrato è di circa 24 grammi. L’ipotesi di reato contestata è quella di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato e la vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Accertamenti in corso
Proseguono gli approfondimenti per ricostruire con precisione dinamica e contesto dell’episodio, mentre la sostanza è stata posta sotto sequestro per le verifiche di rito.
ARTICOLO PRECEDENTE
ARTICOLO SUCCESSIVO
Oroscopo di Branko oggi: emozioni in primo piano e decisioni da non rimandare ✨🔮