Pontecagnano Faiano, arrestato per droga: sequestrati cocaina e crack

di Marisa Fava

Un’operazione dei Carabinieri della Stazione locale si è conclusa con un arresto per presunta detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio.

L’intervento risale alla giornata del 3 febbraio: secondo quanto riferito dagli investigatori, i militari hanno individuato un uomo (iniziali D.P.) in possesso di stupefacente del tipo cocaina e crack, già suddiviso in dosi.

Il quantitativo complessivo sequestrato è di circa 24 grammi. L’ipotesi di reato contestata è quella di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato quindi arrestato e la vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Accertamenti in corso

Proseguono gli approfondimenti per ricostruire con precisione dinamica e contesto dell’episodio, mentre la sostanza è stata posta sotto sequestro per le verifiche di rito.