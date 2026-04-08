Comunali, l’arcivescovo Bellandi: stop all’uso di locali parrocchiali per eventi elettorali

di Marisa Fava

In vista delle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, l’arcivescovo Andrea Bellandi, guida dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, ha inviato una comunicazione ufficiale ai parroci del territorio.

La disposizione dell’arcivescovo Bellandi

Nel testo, l’arcivescovo richiama l’attenzione su eventuali richieste di utilizzo di locali parrocchiali – come aule, saloni e oratori – per incontri collegati, direttamente o indirettamente, alla competizione elettorale.

Per evitare fraintendimenti o possibili interpretazioni di coinvolgimento della comunità ecclesiale in dinamiche politiche, viene stabilito che tali spazi non dovranno essere concessi per finalità elettorali nel periodo che precede il voto.

Una scelta per garantire neutralità

La decisione riguarda i Comuni dell’Arcidiocesi interessati dalle elezioni, tra cui Salerno, Campagna, Laviano e Valva. L’obiettivo è quello di mantenere una posizione di neutralità e imparzialità rispetto alle diverse forze politiche in campo.

Nel messaggio, l’arcivescovo invita i parroci a fare affidamento sulla propria prudenza pastorale e sul senso di responsabilità, elementi fondamentali per gestire situazioni delicate come quelle legate alla campagna elettorale.

Il testo della comunicazione

“In prossimità delle elezioni amministrative che si terranno nei giorni 24 e 25 maggio p.v. in alcuni Comuni dell’Arcidiocesi quali Salerno, Campagna, Laviano, Valva, si rappresenta che potrebbero pervenire richieste di utilizzo di locali parrocchiali per incontri connessi alla competizione elettorale.

Al fine di prevenire ogni possibile equivoco o indebita interpretazione circa un coinvolgimento o un sostegno della comunità ecclesiale a specifiche posizioni o schieramenti, si dispone che tali spazi non vengano concessi per le suddette finalità.

Confidando nella consueta prudenza pastorale e nel senso di responsabilità di ciascuno, si ringrazia per la collaborazione”.