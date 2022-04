Amici 2021: il guanto di sfida tra Alex e Luigi

Appuntamento quotidiano con il daytime di Amici 2021. Scopriamo, insieme cosa è successo durante la puntata di oggi 28 aprile 2022.

Durante la Gara “Testa Spalla”, basata sulla coordinazione e sulla memoria, i due sfidanti Nunzio e Michele hanno ballato. Nunzio, nonostante sia stato più sciolto di Michele, ha aggiunto ulteriori elementi nell’esecuzione della coreografia, non rispettandola in modo puntuale. Di conseguenza, ha vinto Michele.

Durante la gara tra Sissi e Luigi, quest’ultimo ha avuto la meglio.

Luigi Strangis e Michele Esposito si sono guadagnati la possibilità di vedere un film a scelta nello studio di Amici. I due artisti hanno scelto, rispettivamente, Sissi e Nunzio come accompagnatori ed hanno dimostrato, ancora una volta, la loro profonda sensibilità.

Ecco, di seguito, le parole di Lorella pronunciate durante il daytime di Amici 2021:

“In queste settimane Rudy ha chiaramente lanciato dei guanti di sfida che servissero a mettere in evidenza i punti di forza dei propri allievi, mettendo spesso volutamente in difficoltà gli altri. È comprensibile. Con sportività e per permettere ai ragazzi di crescere, ho sempre accettato. Arrivati alla fase finale del programma, però, è corretto che anche i ragazzi della nostra squadra abbiano l’opportunità di mostrare ai giudici i loro punti di forza. Ho sentito spesso Rudy Zerby dire che Alex urla. È una critica, secondo me, immotivata. Per me si tratta, semplicemente, di estensione vocale e di modulazione. È arrivato, quindi, il momento di mettere in evidenza le qualità vocali di Alex. Ho deciso di lanciare un guanto di sfida tra Alex e Luigi sull’interpretazione e la vocalità nella speranza di chiarire meglio il concetto. Alex e Luigi dovranno confrontarsi su una canzone italiana bellissima e impegnativa dal punto di vista vocale”.