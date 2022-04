Russia, la TV: “Molto probabile un attacco nucleare”

Per una TV della Russia, la guerra nucleare è inevitabile. L’anchorman della TV del dibattito è uno dei fedelissimi di Putin

Un dibattito che non lascia spazio a nessun tipo di ottimismo. Anzi, gli umori dei talk show della Russia si fanno sempre più foschi, difficili da controllare. Ormai si parla apertamente della concretezza della possibilità di una guerra nucleare con l’Ucraina. È stato il Daily Beast a riportare alcune frasi pronunciate in TV, che restituiscono un po’ il clima che si respira in questi giorni a Mosca. Il dibattito sull’operazione speciale di Putin non genera alcun dubbio.

Vladimir Avatkov, diplomatico del Ministero degli Affari Esteri, ha analizzato la situazione con lucidità.

“Quello che sta succedendo non riguarda l’Ucraina, ma il futuro ordine mondiale, nel quale non c’è spazio per l’egemonia e dove la Russia non può rimanere isolata.” ha dichiarato Avatkov. La conduttrice Olga Skabeeva ha dichiarato: “L’Occidente che si riarma è la conferma che questa è davvero la terza guerra mondiale, non più solo un’operazione speciale, con quaranta paesi contro di noi. Hanno dichiarato guerra.“

Insomma, il pericolo è decisamente palpabile. Le frasi più allarmanti sulla Russia, però, arrivano dalla trasmissione di Vladimir Solovyov, fedelissimo di Putin, che ha accusato in diretta l’Occidente.

“Lavrov aveva detto loro che questo avrebbe portato alla terza guerra mondiale, ma preferiscono giocare in grande. Questi sono dei bast**di senza morale. Noi andremo in Paradiso, mentre loro semplicemente gracchiano.” ha dichiarato Solovyov.

Una situazione infernale.