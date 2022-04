Sanna Marin: chi è la premier finlandese cresciuta da due donne

Sanna Marin, all’anagrafe Sanna Mirella Marin, è una giovanissima politica finlandese. Dal 10 dicembre 2019 è ministro della Finlandia e vicepresidente del Partito Socialdemocratico Finlandese.

Marin è sempre stata molto attiva a livello politico. Nel 2007, dopo essersi iscritta all’Università di Tampere, ha ottenuto una serie di nomine importanti:

Sanna Marin, 34 anni, è cresciuta in una famiglia arcobaleno e pare che questo abbia incentivato molto la sua evoluzione psichica e professionale. Dopo la separazione dei suoi genitori, dovuta ai problemi di alcolismo del padre, Marin ha vissuto con la madre e con la sua compagna.

Ecco cosa ha dichiarato, in merito, la politica durante un’intervista:

“Bullismo ne ho subito poco ma il senso di invisibilità che provavo, perché di famiglie arcobaleno non si parlava, è indimenticabile. Non ho mai considerato rilevanti il mio genere o la mia età, mentre lo sono le ragioni per cui sono entrata in politica e che mi sono valse la fiducia degli elettori“.