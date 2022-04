Amici 2021: LDA vs Albe

Appuntamento quotidiano con il daytime di Amici 2021, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 16:10 alle 16:40 su Canale 5. Scopriamo, insieme, tutte le news.

Amici 2021: Michele e Nunzio si raccontano

Durante la puntata di oggi Michele e Nunzio hanno parlato a cuore aperto con Maria De Filippi, mettendo in luce gli aspetti più importanti della loro infanzia e delle loro passioni. Michele, nello specifico, ha confessato di aver studiato danza grazie alle borse di studio e di avere un sogno nel cassetto: ballare sulle note del “Lago dei cigni”. Inoltre la conduttrice di Canale 5 ha detto a Nunzio che quest’esperienza televisiva lo sta cambiando in modo positivo. Infatti, il ragazzo, sta avendo l’opportunità di calarsi in realtà di vita diverse.

Amici 2021: Luigi vs Alex

La produzione ha proposto una sfida. I protagonisti saranno, come al solito, Luigi e Alex. I due artisti, durante il corso del daytime, si sono confrontati in merito alla questione.

Il guanto di sfida: LDA vs Albe

Per volere di Rudy Zerbi, ci sarà un guanto di sfida tra i due. La canzone da interpretare sarà “Ci vuole un fisico bestiale” di Luca Carboni. Inoltre Albe, con tutto l’entusiasmo di un ragazzo innamorato, ha detto di voler sposare Serena e di volere dei bambini da lei:

“Voglio una bambina uguale a lei “-ha dichiarato, simpaticamente, il cantante.

Amici 2021: si avvicinano i sei mesi di fidanzamento di Albe e Serena

Maria ha deciso di regalare ai due ragazzi un viaggio per due nella città più romantica del mondo: Parigi. I due ragazzi partiranno a luglio. Albe, felicissimo, ha commentato: