Anticipazioni Amici serale, eliminato e pagelle

Anticipazioni Amici serale. E’ andato ieri in registrazione la sesta puntata del serale di Amici che andrà in onda sabato in prima serata su Canale 5.

Come vi abbiamo anticipato nell’articolo di ieri che troverete qui, ad essere eliminato è stato Nunzio a cui diamo un 6,5, questa volta dopo due salvataggi consecutivi, cade contro Lda nel ballottaggio finale. Ad Lda diamo un bel 7 per la sua performance.

Spenta Ida che perde sfida contro Alex a cui diamo un 6.

Sissi sempre più regina di questo talent. Il guanto di sfida vinto con Alex a discapito di Lda e Luigi è ancora testimonianza di come la cantante possa essere la papabile vincitrice di queste edizione. Voto 7,5.

Tonico anche Luigi a cui diamo un 7 per la vittoria in seconda manche contro Alex e contro Dario. Quest’ultimo prende 5.

Albe, infine, si distingue per la vittoria nel guanto di sfida contro Michele. Ad Albe diamo un 6,5. Un gradino sotto Michele a cui diamo 6. Delude Serena a cui diamo un 5,5.