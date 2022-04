Azzurra: il romanzo sul bullismo di Laura Cristini, celebre scrittrice che affronta il fenomeno raccontando la storia di un’adolescente

AZZURRA: IL ROMANZO SUL BULLISMO SCRITTO DA LAURA CRISTINI- “Azzurra” è il nuovo romanzo di Laura Cristini, che racconta un periodo difficile vissuto dalla protagonista. La trama, secondo quanto riportano anche i colleghi di “orizzontescuola.it”, parla di un’adolescente, che grazie a un gruppo di amici e a un amore, passando per il maestro di surf, sua grande passione, ma anche e soprattutto grazie alla sua straordinaria forza, riesce ad accettarsi nelle sue fragilità e imperfezioni, nonostante il bullismo subito.

Azzurra è una liceale che si trasferisce da Milano alle Hawaii. La giovane va alla ricerca di un equilibro, di una fiducia che non percepisce più. Sarà capitato a tutti, sottolinea l’autrice, di essere incappati in giudizi “non troppo carini” o di aver avuto dei problemi da affrontare nel corso delle nostre vite. Azzurra impara, col passare del tempo, a non scoraggiarsi più di fronte alla cattiveria dei bulli, ma a pensare che “ogni onda ha la sua durata“, proprio come le ha insegnato il suo fidato maestro di surf.

La giovane ha capito come ascoltare il suo cuore ed è riuscita ad andare avanti, nonostante le problematiche sorte durante la sua adolescenza. In fondo, è proprio questo il sale della vita: restare sempre sé stessi, riuscendo ad amare gli altri e amandosi. Un libro davvero molto interessante, che ci sentiamo di consigliare.

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie. Continua a seguirci anche sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Lascia un mi piace cliccando qui.

Ti potrebbe interessare anche questa notizia: “Gianmarco Onestini rivela: “Sono stato vittima di bullismo””. Clicca qui.

Ci trovi pure su Instagram. Clicca qui.