Evacuato Capitol Hill per un aereo sospetto ma è un falso allarme

Un piccolo aereo di paracadutisti acrobatici, attesi per il match tra i Washington Nationals e gli Arizona Diamondbacks allo stadio di baseball, ha sorvolato più volte lo spazio aereo sopra Capitol Hill. Il Campidoglio Americano era in gran parte vuoto in relazione al giorno di vacanza. Tuttavia in via precauzionale nell’edificio più blindato d’America è stata effettuata l’evacuazione di alcuni ambienti.

Il piccolo velivolo un DHC 6 con una capienza massima di 19 passeggeri che trasportava la squadra dei Black Knights, i paracadutisti acrobatici, era partito dalla base militare Andrews in Maryland e aveva sorvolato l’area di Navy Yard alle 18:30 ora locale a Washington, restando ad un’altezza di 1000mt e ad una velocità di 160 kilometri orari. La squadra in occasione del match doveva effettuare un’esibizione

L’aereo inoltre avrebbe compiuto almeno 6 giri intorno all’area prima di dirigersi verso lo stadio. Nel frattempo erano state già evacuate la Library ed il giardino del Congresso.

La Portavoce della Camera Americana, Nancy Pelosi, ha denunciato la negligenza della Federal Aviation Administration (Faa), l’autorità per il controllo dei voli, per aver procurato panico inutile per una falsa minaccia aerea. “Ingiustificabile e scandaloso” non aver informato la Polizia del Capitol in merito al sorvolo.