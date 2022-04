Il Paradiso delle Signore anticipazioni oggi, la puntata del 21 Aprile

Sofia annuncia che lascerà la Caffetteria per andare a Firenze, mentre Marcello confida ad Armando l’intenzione di licenziarsi dal suo ruolo di vicedirettore del Circolo, ma ancora non ne parla con Ludovica. Adelaide prova a mettere Gemma in guardia da Marco, ma la giovane si ostina a non voler capire. Flora ha ricevuto una proposta di lavoro dagli States e sta pensando di lasciare il Paradiso.

Finalmente Beatrice apre gli occhi: è fuori pericolo. Dante le dichiara il suo amore.

