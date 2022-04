Bullismo, la storia di Klaus Davi: “Ho subito minacce e aggressioni, ma dirò una cosa politically scorrett, quando mi menavano io rispondevo”

BULLISMO: LE DICHIARAZIONI DI KLAUS DAVI– Klaus Davi, noto giornalista, ha raccontato, nel corso dell’ultima puntata di Storie Italiane, in onda come sempre su Rai 1, di essere stato vittima di bullismo e omofobia. Ecco riportate, di seguito, le sue dichiarazioni: “Anche io da piccolo ho subito minacce, aggressioni, ma dirò una cosa politically scorrett, quando mi menavano io rispondevo”.

La sua infanzia, vissuta tra Svizzera e Belgio, è stata, per sua stessa ammissione, “non sempre rose e fiori”. Tuttavia, a differenza di quanto avviene spesso in caso di vittime di bullismo, Klaus Davi reagiva, anche a livello fisico. “Io non porgevo l’altra guancia, più che seguire il Vangelo seguivo l’Antico Testamento e rispondevo per le rime. Per capirci, se mi picchiavano, mi difendevo e menavo anche io”, rivela il giornalista.

Klaus Davi ha poi così proseguito: “Io questa storia del gay-vittima non l’ho mai tollerata. Non mi ci riconosco. Ovviamente era tutto sbagliato, sia l’aggressione che la contro-aggressione. Ma allora ragionavo così. Sono sempre stato di scorza dura“. Infine, sulla sua omosessualità, il giornalista rivela: “Con molto tatto qualcuno mi chiedeva ‘ma è vero che sei gay?’ e io rispondevo ‘sì, ma anche noi gay abbiamo le palle”.

