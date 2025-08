“E…state con noi”, controlli straordinari della Polizia di Stato e sicurezza stradale

di Redazione ZON

Nel weekend appena trascorso, nell’ambito della campagna itinerante “E…state con noi”, le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Salerno hanno condotto servizi straordinari di contrasto alla guida in stato di alterazione, nelle zone della movida tra Sapri e Policastro, località turistiche particolarmente affollate nel periodo estivo.

Sono state sottoposte a controllo sui campioni salivari 38 persone e con l’ausilio di un laboratorio mobile che consente di effettuare analisi di 2° livello, è stata accertata la positività a sostanze stupefacenti per 4 soggetti, per i quali è scattata la denuncia con sospensione della patente ed è seguito anche il sequestro del veicolo per la successiva confisca, laddove previsto.

Per sensibilizzare gli utenti sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulle strade per arginare il fenomeno dell’incidentalità e promuovere la cultura della legalità, nella serata del 3 agosto, donne e uomini della Polizia Stradale hanno allestito a Salerno, nella centralissima Piazza della Libertà, un dispositivo con la Lamborghini e un ufficio mobile, dove tantissimi visitatori si sono cimentati con lo speciale tappeto che, grazie agli occhiali che simulano l’ebbrezza alcolica e l’assunzione di stupefacenti, fa comprendere le difficoltà visive di chi si mette alla guida in stato di alterazione.

Prossimo appuntamento con “E…state con noi” in provincia di Salerno è per il 30 agosto.