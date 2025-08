Nocera Superiore, incendio sul versante della montagna Alveo Tondi: intervento tempestivo della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco scongiurano il peggio

di Redazione ZON

Il rapido e tempestivo intervento ha evitato il peggio. Nella mattinata di martedì 5 agosto, durante il pattugliamento del territorio, gli agenti della Polizia Municipale di Nocera Superiore, Stefania Celentano e Simona Foscari, coordinate dal Comandante Paolo Prudente, hanno individuato l’inizio di un incendio nella zona boscata adiacente al castagneto.

Viste le fiamme e il denso fumo che minacciavano una vicina abitazione e un traliccio dell’alta tensione, i due agenti sono intervenuti nell’immediato per mettere in sicurezza l’area per poi allertare i Vigili del Fuoco, arrivati rapidamente per domare le fiamme.

«Un sentito grazie – ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi – agli agenti della Polizia Municipale e ai Vigili del Fuoco per la prontezza e la professionalità dimostrate. Ricordo a tutti l’importanza di rispettare l’ordinanza sindacale sulla prevenzione incendi: anche piccoli gesti imprudenti possono causare gravi danni a persone, abitazioni e natura. Proteggere il nostro territorio è una responsabilità di tutti. Contiamo sulla collaborazione di ciascun cittadino».